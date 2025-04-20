Siyonist rejimden Fransa'ya tehditkar açıklamalar

Telegraph gazetesine konuşan Siyonist bakan Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma niyetine ilişkin son açıklamalarına tepki olarak, "Bu büyük bir hata olur" dedi.
“Paris'in Filistin devletini tanıması halinde Tel Aviv, tek taraflı tepki vermek zorunda kalacak” uyarısında bulunan Gideon Saar, “Fransızlar bölgedeki nüfuzlarını kaybedecek ve itibarları zarar görecek” diye ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce, ülkesinin büyük ihtimalle önümüzdeki haziran ayında Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.
Macron, bu adımın bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi açısından yerinde bir adım olacağını vurgulamıştı.
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