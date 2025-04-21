İsrail-Fransa ilişkilerinde derin çatlak

Yediot Aharonot gazetesi, Tel Aviv ile Paris arasında ciddi bir diplomatik kriz yaşandığını yazdı. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin’i tanıma niyetini açıklamasının ardından, İsrail-Fransa ilişkilerinde büyük bir kırılma yaşandığı belirtildi.

Söz konusu gerilim, İsrail’in, aralarında çok sayıda sol görüşlü ismin yer aldığı 27 Fransız milletvekilinin işgal altındaki Filistin topraklarına yapacağı planlı ziyaretten sadece birkaç gün önce vize iptaline gitmesiyle daha da tırmandı.

Siyonist yetkilileri, bu kararı, “ülkeye karşı dostane tutum içinde olmayan kişilerin girişini engelleme” yetkisi tanıyan yasaya dayanarak aldıklarını savundu. Ancak Fransız vekiller, bu tutumu “kolektif cezalandırma” olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Macron’a güçlü bir karşı duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

Yediot Aharonot’un analizine göre, Paris’in Filistin devletini tanımaya yönelik adımları Tel Aviv tarafından büyük bir tehdit olarak algılanıyor.

Vize iptali ise, İsrail’in bu politik değişime yönelik açık bir tepkisi olarak görülüyor.