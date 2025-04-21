Siyonist rejimden Fransız vekillere vize engeli

İsrail, aralarında 27 sol görüşlü Fransız milletvekilinin bulunduğu bir heyetin Filistin’in işgal altındaki topraklarına yapacağı ziyarete günler kala vizelerini iptal etti. Ziyaretin planlanmasından bir ay sonra gerçekleşen bu iptal, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

El Cezire’ye göre, Siyonist rejimin makamları bu karar için, “dostane olmayan tutum sergileyen kişilerin ülkeye girişini engelleme” yetkisi veren bir yasaya dayandıklarını açıkladı.

Fransız vekiller yayınladıkları ortak açıklamada, “İlk kez, planlı ziyaretimizden sadece iki gün önce, bir ay önce onaylanmış olan vizelerimiz İsrail tarafından iptal edildi. Bu ani kararın sebebini öğrenmek istiyoruz. Bu durum açıkça bir tür toplu cezalandırmadır.” ifadelerini kullandılar.

Açıklamada ayrıca, seçilmiş parlamenterlerin kasıtlı olarak seyahatlerinin engellenmesinin sonuçsuz kalamayacağı vurgulandı. Heyet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan konuyla ilgili müdahalede bulunmasını talep etti.

Gazze’de devam eden Filistinlilere yönelik soykırım suçlamaları, Avrupa’daki sol görüşlü siyasetçilerin seslerini daha da yükseltmesine neden oldu.

Siyonist rejim ise bu tepkilere, Fransız vekillerin vizesini iptal ederek karşılık verdi.