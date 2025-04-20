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20 Nis 2025 21:43

Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İkili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar ortak işbirliğini derinleştirme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar." ifadesine yer verildi.

Erakçi ve İshak Dar, her iki tarafı ilgilendiren bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk çabalarının ''barışa, güvenliğe ve kalkınmaya yol açması'' umudunu dile getirdi.

Muhammed İshak Dar, geçtiğimiz Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Pakistanlı bakan, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşılamıştı.

News ID 1926208

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