Erakçi ve İsviçre Dışişleri Bakanı ABD ile müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bazı uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, bu telefon görüşmesinde 2010’lu yıllarda yürütülen nükleer müzakerelerde İsviçre'nin değerli rolünden dolayı teşekkür etti ve İsviçreli mevkidaşına İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerle ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı ise, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin gidişatından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.