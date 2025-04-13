Afganistan-Tacikistan sınırında derin deprem

Şinhua'ya göre, Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Afganistan ile Tacikistan sınır bölgesinde bugün yerel saatle 08:54’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Depremin derinliğinin yüksek olması nedeniyle yüzeyde hissedilen sarsıntının şiddetinin daha düşük olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin yaşandığı bölge, tarihsel olarak sık sık depremlerin görüldüğü bir fay hattı üzerinde bulunuyor.

Yerel yetkililer, etkilenen bölgelerdeki durumu değerlendirmeye devam ederken, arama-kurtarma ekipleri de teyakkuz halinde bekliyor.