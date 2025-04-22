İran Yargı Erki Başkanı Türkiye’ye davet edildi

Çin’in Hangzhou kentinde bulunan İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Türkiye Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile görüştü.

Ejei görüşmede, Tahran-Ankara ilişkilerine atıfta bulunarak, Türkiye ile çok boyutlu ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri zemininde geliştirildiğine dikkat çekti.

İran ile Türkiye arasında vatandaşlarının haklarını koruma konusunda bir işbirliği muhtırası hazırlanması gerektiğini vurgulayan Ejei, ''İran ve Türkiye’de tutuklu bulunan İran ve Türk vatandaşları konusunda da kapsamlı ve makul bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in Türkiye davetine olumlu yanıt veren Ejei, uygun zamanda davete icabet etmek istediğini belirterek, ''İran ve Türkiye'nin yargı ve hukuk ilişkilerini geliştirme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Ömer Kerkez de İran Yargı Erki Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ''İran ve Türkiye arasındaki yeni yargı işbirliği için bir başlangıç noktası’’ olarak nitelendirdi.

Farklı ülkelerdeki yargı sistemlerinin en önemli hedefinin adaletin sağlanması yönünde ilerlemek olduğunu belirten Kerkez, ''Bu yönde elimizden geleni yapmalıyız.’’ ifadesini kullandı.

Türk yetkili, "İran ve Türkiye, ticaret, kültür, adli vb. alanlardaki işbirliğini geçmişe göre çok daha iyi ve güçlü bir şekilde ilerletebilir" diye konuştu.

Ejei, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yargı Başkanları Zirvesine katılmak üzere Çin'e gitmişti.