  1. Siyaset
24 Nis 2025 12:12

İran ve Çin, zorbalığa dayalı politikaların dostane ilişkilere engel olarak görüyor

İran ve Çin, zorbalığa dayalı politikaların dostane ilişkilere engel olarak görüyor

İran'ın Pekin Büyükelçisi Bahtiyar, İran ve Çin'in, zorbalığa dayalı politikaların ülkeler arasındaki dostane ilişkilere zarar verdiğini düşündüğünü belirtti.

İran'ın Çin Büyükelçisi Muhsin Bahtiyar, sosyal medya platformu X üzerinden İran ve Çin Dışişleri Bakanlarının görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Bahtiyar paylaşımında, "Dr. Erakçı ve Çin Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede, köklü ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler vurgulandı" ifadesini kullandı.

Bahtiyar, açıklamasının devamında, "İran ve Çin, her ikisi de uluslararası düzeyde hukuk egemenliğini ve çok taraflılığı savunmakta ve zorbalığa dayalı politikaların ülkeler arasındaki dostane ilişkilere ve Güney-Güney işbirliğine zarar verdiğini düşünüyorlar" diye kaydetti.

News ID 1926318

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