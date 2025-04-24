Erakçi: Avrupa'ya bir kez daha diplomasiyi öneriyorum

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Erakçi, Avrupa'ya yeniden diplomasi teklifinde bulunduğunu belirterek sunları yazdı:

"Moskova ve Pekin'de yaptığım son istişarelerin ardından Paris, Berlin ve Londra'ya giderek ilk adımı atmaya hazırım.

ABD ile dolaylı diyalog başlamadan önce ben bunu yapmaya hazırdım ama üç Avrupa ülkesi istemedi.

Geçtiğimiz eylül ayında New York'ta üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla ve diğer Avrupalı ​​mevkidaşlarımla bir araya geldiğimde diyalog önerisinde bulundum. Sadece nükleer konuda değil, ortak çıkarlarımızın ve kaygılarımızın olduğu her alanda çatışma yerine işbirliğini seçelim dedim. Ne yazık ki zor yolu seçtiler.

Moskova ve Pekin'deki son istişarelerimin ardından Paris, Berlin ve Londra'ya giderek ilk adımı atmaya hazırım. ABD ile dolaylı diyalog başlamadan önce ben bunu yapmaya hazırdım ama üç Avrupa ülkesi istemedi.

Artık top Avrupa sahasında. “Çıkar arayan grupların” etkisinden kurtulup farklı bir yol çizme imkânına sahipler. Bu kritik noktada nasıl davranacağımız gelecekteki yolu belirleyecek."