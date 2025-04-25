Bakan Erakçi Maskat'ta(+video)

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile yapılacak üçüncü dolaylı görüşmelere katılmak üzere diplomatik ve teknik-uzman bir heyetin başında Umman'ın başkenti Maskat’a ulaştı.

Bakan Erakçi Maskat'ta Umanlı yetkililer tarafından karşılandı.

İran ve ABD arasındaki dolayılı müzakerelerin ilk turu, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff’un başkanlığında Maskat’ta, ikinci turu ise Roma’da gerçekleştirildi.

Müzakerelerin üçüncü turunun Cumartesi günü yapılması planlanıyor.