İran'daki patlamada yaralıların sayısı açıklandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki araçlarda ve binalarda hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, limandaki tüm faaliyetler durduruldu.

Olaya ilişkin açıklama yapan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, ''Şiddetli patlama sonucu en az 115 kişi yaralandı." dedi.

Babek Yektaperest, ''Bender Abbas'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından acil durum ekiplerinin hızla alarma geçti ve gerekli yardım çalışmaları başlatıldı.'' demişti.