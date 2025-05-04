Erdoğan’dan İsrail'in 'Vicdan Gemisi' saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım taşıyan “Vicdan Gemisi”ne yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

Vicdan Gemisi’nin uluslararası sularda hareket ettiğini ve insani yardım taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gemilerin uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde, tamamen insani amaçlarla hareket ettiği biliniyor. Buna rağmen böyle bir saldırı gerçekleştirmek, tam anlamıyla korsanlıktır” dedi.

Erdoğan, İsrail’in yalnızca askeri operasyonlarla değil, temel yaşam ihtiyaçlarını da birer silaha dönüştürdüğünü ifade etti:

“İsrail, bombalarla yenemediği Filistin halkını, gıdayla, suyla, ilaçla boğmaya çalışıyor. Bu zihniyetten insanlık beklemek zaten mümkün değil.”

Uluslararası kamuoyunu da hedef alarak sessizliğe son verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “İsrail insan öldürür, dünya sessiz kalır. Kurumları bombalar, personellerini öldürür, dünya sessiz kalır. Artık bu sessizlik sarmalı son bulmalıdır. Dünya İsrail’den büyüktür. O büyüklüğün hakkı verilmeli.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında yine Gazze’ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı hatırlatarak, İsrail’in bu tür eylemlerinin bir alışkanlığa dönüştüğünü ve cezasız kaldığı sürece devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, “İsrail zannetmesin ki işlediği suçlar cezasız kalacak. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır.” diye konuştu.

