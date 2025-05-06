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6 May 2025 10:32

Uydu görüntüleri, İsrail’in Refah’taki askeri hareketliliğini ortaya koydu

Uydu görüntüleri, İsrail’in Refah’taki askeri hareketliliğini ortaya koydu

Yayımlanan uydu görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Refah bölgesindeki “Morag Askeri Koridoru”nu genişletmeye yönelik son dönemde ciddi hareketlilik içerisinde olduğunu gösteriyor.

El Cezire’ye göre, yayımlanan uydu görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Refah bölgesindeki “Morag Askeri Koridoru”nu genişletmeye yönelik son dönemde ciddi hareketlilik içerisinde olduğunu gösteriyor.

Görüntülere göre, Refah’ın kuzeyinde yer alan Morag Koridoru’nun uzunluğu 9 kilometreyi aştı. Koridorun doğuda Sufa Sınır Kapısı’ndan batıda Tel es-Sultan bölgesine kadar uzandığı gözlemleniyor. Bölge, Refah sahiline yaklaşık 470 kilometre mesafede yer alıyor.

Uydu görüntüleri, İsrail’in Refah’taki askeri hareketliliğini ortaya koydu

Uydu görüntüleri, İsrail’in Refah’taki askeri hareketliliğini ortaya koydu

Siyonist rejim, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırılarının kapsamını genişletmeyi planladığını duyurdu. Aynı zamanda İsrail savaş kabinesi de bu saldırıların artırılmasına onay verdi.

Tel Aviv, Mart ayından bu yana Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişine sistematik olarak engel oluyor.

News ID 1926669

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