İran Dışişleri Sözcüsü: ABD’nin yeni yaptırımları uluslararası hukuka aykırı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımların açıklanmasına tepki olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“ABD’nin İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar ilan etmesi, tek bir ülkeye karşı yürütülen hukuka aykırı ‘ekonomik savaşın’ devamından çok daha öte bir anlam taşımaktadır.

Bu girişim, ABD’nin Birleşmiş Milletler üyesi tüm bağımsız devletler üzerinde ülke sınırları ötesinde egemenlik kurma girişimi anlamına gelmektedir. Hiçbir devlet, her biri kendi egemenlik yetkisi altında bulunan yabancı bankaları, işletmeleri veya havalimanlarını, üçüncü bir ülkeyle meşru ticaret yapmaktan kaçınmaya zorlayamaz.

Bekayi şöyle devam etti:

“Bu tür ikincil yaptırımların uluslararası hukukta hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Bu yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 1. fıkrasında güvence altına alınan devletlerin egemen eşitliği temel ilkesini ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua davasında teyit ettiği, devletlerin iç işlerine müdahale etmeme yönündeki teamül hukukuna aykırı düşmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacı bağımsız bir devleti meşru politika tercihlerinden vazgeçmeye zorlamak olan ekonomik yıldırma, bir suç ve uluslararası hukuk açısından hukuka aykırı bir eylemdir. Bu yaptırımlar, saldırı niteliğinde bir eylem teşkil eden deniz ablukasıyla birlikte uygulandığında, diğer devletlerin egemenliğini ve hükümranlığını başka bir gücün iradesine ve keyfine bağlı, geçici bir duruma indirgemektedir.

Böylesine açık bir yıldırmaya boyun eğmek hiçbir devlete dokunulmazlık sağlamayacaktır. Aksine, bu durum yabancı bir devletin egemenliğine öncelik vermek ve başka ülkelerin bankalarının, ekonomik işletmelerinin ve havalimanlarının yasal faaliyetleri üzerinde yabancı bir tarafın hâkimiyetini kabul etmek anlamına gelecektir.

Bekayi açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Bu durumun nihai sonucu, Birleşmiş Milletler Şartı’na dayalı devletlerarası ilişkiler sisteminin temel ilkesi olan ulusal egemenliğin tamamen aşınması ve açık ve tam anlamıyla sömürgeciliğe felaketle sonuçlanacak bir dönüşün başlangıcı olacaktır.”