İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin yeni ekonomik yaptırımlarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni ekonomik yaptırımlarını sert şekilde kınadığı bir açıklama yayımlayarak, Washington’ın baskı politikasının daha önce de denenip başarısız olduğunu ve İran halkının kararlılığında herhangi bir kırılmaya yol açmayacağını vurguladı.

Bakanlığın dün, 21 Ağustos Perşembe yayımladığı açıklamada, ABD yönetiminin 19 Ağustos 1953 darbesinin yıl dönümünde İran halkına karşı geniş kapsamlı ekonomik ve ticari yaptırımlar uyguladığını duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın ABD’li politika yapıcıların İran halkına yönelik 73 yıllık düşmanlık politikasının devam ettiğinin bir başka göstergesi olduğu ve ABD yönetiminin insanlık karşıtı, hukuksuz ve hegemonik niteliğini ortaya koyduğu ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların İran vatandaşlarının temel insani haklarını hedef aldığını belirterek, bu yaptırımların “ekonomik terörizm” ve “insanlığa karşı suç” teşkil ettiğini savundu.

Açıklamada, yaptırımların son bir buçuk yılda İran’a karşı yürütülen ABD-İsrail savaşlarının ve İran halkını hukuka aykırı ve insanlık dışı taleplere boyun eğmeye zorlamaya yönelik hedeflerin başarısızlığa uğramasının ardından uygulandığı belirtildi. Bu yaptırımların ABD’nin İran’a karşı işlediği suçların listesini uzatmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı ve İranlıların ülkenin bağımsızlığını, onurunu ve ulusal egemenliğini koruma kararlılığını hiçbir şekilde etkileyemeyeceği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca ekonomik yaptırım ve baskının, askeri savaş ve saldırganlığın diğer yüzü olduğunu belirterek, ABD’nin bu iki yönteme yönelik ısrarının dünya barış ve güvenliğini tehdit ettiğini ve insan medeniyetinde benzeri görülmemiş bir ahlaki gerilemeye yol açtığını ileri sürdü.

Açıklamanın sonunda İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımları ağırlaştırma kararını “hukuka aykırı ve insanlık karşıtı” olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı. İran’ın güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunma ve ABD’nin askeri, ekonomik, siyasi ve psikolojik baskılarıyla mücadele konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Bakanlık, İran’ın ABD’nin İran’a yönelik baskı, müdahale, askeri saldırı ve devlet terörüne karşı 70 yıllık direniş deneyimine dayanarak, ABD-İsrail düşmanlığını bertaraf etmek ve İran’ın ulusal çıkarlarını korumak için sahip olduğu tüm araç ve imkânlardan yararlanacağını bildirdi.