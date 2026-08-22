Pezeşkiyan’dan Bangladeş’in yeni Cumhurbaşkanı’na tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mirza Fahru’l-İslam Âlemgir’in Bangladeş Halk Cumhuriyeti’nin 23. Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan mesajında, yasama kurumlarının ve parlamento temsilcilerinin Âlemgir’e; demokrasi sürecinin kurulması ve güçlendirilmesi yolundaki bağlılığı, ileri görüşlülüğü ve değerli geçmişine duyduğu güvenin, Bangladeş halkı için istikrar, refah ve ilerleme açısından yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, bu fırsatı değerlendirerek İran hükümeti ve halkının Bangladeş ile köklü ve kardeşane ilişkileri derinleştirme ve iki ülke arasındaki kapsamlı ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca yeni Bangladeş Cumhurbaşkanı’na üstlendiği önemli görevde başarılar dilerken, Bangladeş halkı için barış, mutluluk ve refah temennisinde bulundu.