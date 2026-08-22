Erakçi'den ABD’nin yeni ekonomik baskısına tepki: Bu film daha önce izlendi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “tarihin en yıkıcı ekonomik operasyonu” olarak nitelendirilen yeni baskı girişimine tepki gösterdi.
Erakçi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
14 yıl önce: “Tarihin en felç edici yaptırımları.” Başarısız oldu.
8 yıl önce: “Maksimum baskı.” Başarısız oldu.
5 ay önce: “Koşulsuz teslimiyet.” Başarısız oldu.
Bugün: “Tarihin en yıkıcı ekonomik operasyonu.” Bu da başarısız olmaya mahkûm.
“Bu filmi daha önce izledik.
Hikâye hep aynı, sadece kabadayılar farklı.”
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