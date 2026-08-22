  1. Siyaset
22 Ağu 2026 07:29

Erakçi'den ABD’nin yeni ekonomik baskısına tepki: Bu film daha önce izlendi

Erakçi'den ABD’nin yeni ekonomik baskısına tepki: Bu film daha önce izlendi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “tarihin en yıkıcı ekonomik operasyonu” olarak nitelendirilen yeni baskı girişimine tepki göstererek, bunun da başarısızlığa mahkûm olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “tarihin en yıkıcı ekonomik operasyonu” olarak nitelendirilen yeni baskı girişimine tepki gösterdi.

Erakçi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

14 yıl önce: “Tarihin en felç edici yaptırımları.” Başarısız oldu.

8 yıl önce: “Maksimum baskı.” Başarısız oldu.

5 ay önce: “Koşulsuz teslimiyet.” Başarısız oldu.

Bugün: “Tarihin en yıkıcı ekonomik operasyonu.” Bu da başarısız olmaya mahkûm.

“Bu filmi daha önce izledik.

Hikâye hep aynı, sadece kabadayılar farklı.”

News ID 1938050

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler