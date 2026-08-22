Erakçi'den ABD’nin yeni ekonomik baskısına tepki: Bu film daha önce izlendi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “tarihin en yıkıcı ekonomik operasyonu” olarak nitelendirilen yeni baskı girişimine tepki göstererek, bunun da başarısızlığa mahkûm olduğunu belirtti.