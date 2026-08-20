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20 Ağu 2026 17:35

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı’ndan ABD’ye uyarı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı’ndan ABD’ye uyarı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’ye hitaben yaptığı açıklamada, Washington’ın tüm hamlelerini yakından takip ettiklerini belirterek, herhangi bir hata veya yanlış hesaplamanın önceki dönemlerden çok daha ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’ye yönelik sert mesajlar verdi.

Azizi, paylaşımında ABD’ye hitaben, “Her hamlenizi yakından takip ediyoruz. Yapacağınız herhangi bir hata veya yanlış hesaplama, daha önce yaşananların çok ötesinde ağır sonuçlara yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.

İranlı milletvekili açıklamasının devamında ABD’ye, “Daha geç olmadan bölgedeki varlığınıza son verin ve İran’ın yeni bölgesel düzenini kabul edin.” çağrısında bulundu.

News ID 1938036

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