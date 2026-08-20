İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı’ndan ABD’ye uyarı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’ye hitaben yaptığı açıklamada, Washington’ın tüm hamlelerini yakından takip ettiklerini belirterek, herhangi bir hata veya yanlış hesaplamanın önceki dönemlerden çok daha ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.