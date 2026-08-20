İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı’ndan ABD’ye uyarı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’ye yönelik sert mesajlar verdi.
Azizi, paylaşımında ABD’ye hitaben, “Her hamlenizi yakından takip ediyoruz. Yapacağınız herhangi bir hata veya yanlış hesaplama, daha önce yaşananların çok ötesinde ağır sonuçlara yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.
İranlı milletvekili açıklamasının devamında ABD’ye, “Daha geç olmadan bölgedeki varlığınıza son verin ve İran’ın yeni bölgesel düzenini kabul edin.” çağrısında bulundu.
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