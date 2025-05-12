Pezeşkiyan: Nükleer tesislerden vazgeçmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün akşam bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer bomba peşinde olmadığını vurgulayarak, “İslam Devrimi Lideri’nin fetvasına göre nükleer silah üretimine yönelik her türlü eylem haramdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran’ın tüm nükleer tesislerinin bir kenara bırakılması konusu bizim için kabul edilemez. Nükleer teknoloji ve ülkemiz bilim insanlarının barışçıl nükleer enerji alanındaki kazanımları, ilaç, tarım, çevre ve sanayi gibi çeşitli alanlarda işe yaramaktadır ve bu faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, İran’ın dünyayla barışçıl ilişkilerde temel politikasını vurgulayarak, “Müzakerelerde ciddi ve anlaşmadan yanayız. Biz bölgede barış ve güvenlik isteyen bir ülkeyiz ve bölge ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Siyonist rejim ise yalnızca güvensizlik ve huzursuzluk yaratma peşindedir” ifadelerinde bulundu.