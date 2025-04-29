Pezeşkiyan ile Sudani, liman faciasını görüştü

Arap medyasına göre, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudani, liman faciası nedeniyle Pezeşkiyan’a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, İran halkına, kendisi ve Irak halkı adına taziye dileklerini iletti.

Yaralıların tedavisi için her türlü acil tıbbi yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirten Sudani, yaralılara acil şifalar diledi.

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 70'e ulaştığı açıklanmıştı.