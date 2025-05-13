İran: Nükleer teknolojideki ilerleme devam edecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Kerec kentinde katıldığı bir etkinlikte İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında konuştu.

İslami, ''İran'ın nükleer alandaki ilerleme süreci açıktır, barışçıldır ve durdurulamaz. Düşmanlar defaatle buna itiraf etmiştir'' dedi.

İran'ın teknolojideki ilerleme yoluna daha hızlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan İslami, ''Atom Enerjisi Kurumu, yenilikçiliğin simgesi olarak ülkenin sağlığı, çevresi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak'' ifadesini kullandı.

İslami, Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelere değinerek, ''Ülkemizin nükleer bilgisi ne pazarlığa ne de müzakereye açıktır.'' diye konuştu.

İran’da yapılan son ankete göre, İranlıların yüzde 70'i nükleer teknolojinin gerekli olduğunu düşünüyor.