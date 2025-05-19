ABD’nin ‘Sıfır Zenginleştirme’ tutumuyla müzakerelerden sonuç alınamaz

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitaker ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ın zenginleştirilmesi konusunda son dönemde ortaya attıkları iddialara ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi "Zenginleştirme konusundaki tutumumuzun açık olduğunu ve zenginleştirmenin bizim için ulusal bir başarı olduğunu defalarca dile getirdik. Bu kendi bilim adamlarımızın elde ettiği ve yıllardır devam eden bir başarıdır" dedi.

Zenginleştirme konusunda hiçbir şekilde geri adım atmadıklarını ve atmayacaklarını vurgulayan Taht Revançi "Başından beri sıfır zenginleştirme konusunda şunu söyledik; eğer onların pozisyonu buysa, işin aslında bir yere varmaması doğaldır." ifadesini kullandı.