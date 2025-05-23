Mossad şefi Roma'da: Barnea, ABD'li başmüzakereci Witkoff ile görüştü

Arapça yayınlanan Al Mayadeen TV kanalına göre, Siyonist İsrail casusluk servisi Mossad şefi David Barnea, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Roma'da görüştü.

Haberde, Barnea-Witkoff görüşmesinin Tahran ile Washington arasındaki beşinci tur müzakereler öncesi gerçekleştiği belirtildi.

Siyonist İsrail medyası ise, Witkoff'un İran'la yapılacak nükleer görüşmelerden önce Roma'da Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad şefi ile bir araya geldiğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki beşinci tur müzakereler, 23 Mayıs Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Daha önce Maskat ve Roma'da dört tur görüşme yapılmıştı.