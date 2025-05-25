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25 May 2025 18:48

Fildişi Sahili'nin yeni Tahran Büyükelçisi Afrika Günü'nde göreve başladı

Fildişi Sahili'nin yeni Tahran Büyükelçisi Afrika Günü'nde göreve başladı

Fildişi Sahili'nin yeni Tahran Büyükelçisi Tamakolo Outattara, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi tarafından kabul edildi.

Fildişi Sahili'nin yeni Tahran Büyükelçisi Tamakolo Outattara, Afrika Günü’nde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi tarafından kabul edildi.

Görüşmede Fildişi Sahili Büyükelçisi güven mektubunun bir kopyasını Dışişleri Bakanı Erakçi'ye sundu.

News ID 1927173

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