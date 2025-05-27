Tahran’da akademisyenlerin katılımıyla kadın temalı konferans düzenlenecek

5. Uluslararası Hura Ensiyye (S.A) Konferansı, “Küresel Dönüşümlerde Kadının Misyonu” temasıyla 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenecektir.

Bu önemli akademik etkinlik, Kosar İslami İlimler Eğitim Kompleksi tarafından organize edilmekte olup; İran, Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Lübnan, Irak, Rusya ve Ermenistan gibi ülkelerden seçkin araştırmacıların katılımıyla, İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu’nun konferans salonunda gerçekleşecektir.

Konferansta, kadınların günümüz dünyasındaki kültürel, toplumsal ve medya temelli dönüşümlerdeki rolü farklı boyutlarıyla ele alınacaktır.

Kafkasya ve Anadolu’ya Odaklanan Özel Panel

Konferansın özel oturumlarından biri olan “İnsan, Medya ve Kafkasya-Türkiye’de Kültürel Dönüşümler” başlıklı panelde; Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’dan üç akademisyen kendi bilimsel makalelerini sunacaktır. Bu panel, Güney Kafkasya, Anadolu ve çevresinde yaşanan kültürel, kimliksel ve medya dönüşümlerini inceleyecek; medya ve kültürel kurumların kadın kimliğinin şekillenmesindeki rolünü analitik bir bakışla ele alacaktır.

Uluslararası Katılım ve Bilimsel İşbirliği

Konferansın uluslararası bölümünde; Türkiye, Rusya, Irak, Lübnan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan temsilciler yer alacak ve her ülkeden seçkin araştırmacılar akademik sunumlar yapacaktır. Uluslararası akademisyenlerin katılımı, görüş alışverişi, bilimsel sinerji ve bölgesel-küresel araştırma iş birliklerinin gelişmesi açısından kıymetli bir fırsat sunmaktadır.

Bu bir günlük etkinlik boyunca; akademik sunumlar, yuvarlak masa toplantıları ve uzman odaklı oturumlar düzenlenecek; kadın çalışmaları, medya, iletişim ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzman akademisyen ve düşünürler bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır. Etkinlik sonunda, seçkin araştırmalara ve başarılı katılımcılara takdir belgeleri ve ödüller verilecektir.

Bu konferans, bölgesel diyaloğu güçlendirmeyi ve kültürler arası anlayışı derinleştirmeyi hedefleyen önemli bir bilimsel platform olarak değerlendirilmektedir.