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29 May 2025 12:16

İran: Suudi Arabistan ile ilişkilerin zedelenmesine izin vermeyiz

İran: Suudi Arabistan ile ilişkilerin zedelenmesine izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, "Tahran-Riyad ilişkilerinin zedelenmesine izin vermeyiz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, hac sırasında Medine'de bir İran vatandaşının tutuklanmasıyla ilgili yaşanan durumu değerlendirdi.

Erakçi, "Suudi Arabistan ile ilişkiler konusu, yaşanan bu sorun nedeniyle gündemde yer alıyor." dedi.

İran'ın Suudi Arabistan ile kardeşçe ilişkileri yürütme konusunda kararlı olduğunu belirten Erakçi, "Tahran-Riyad ilişkilerinin zedelenmesine izin vermeyiz'' açıklamasını yaptı.

Bakan Erakçi, İran'ın dış politikada birinci önceliğinin komşular olduğunu belirterek, ''Suudi Arabistan'ın bu politikada çok önemli bir yeri var.'' diye konuştu.

News ID 1927276

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