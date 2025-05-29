İran: Suudi Arabistan ile ilişkilerin zedelenmesine izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, hac sırasında Medine'de bir İran vatandaşının tutuklanmasıyla ilgili yaşanan durumu değerlendirdi.

Erakçi, "Suudi Arabistan ile ilişkiler konusu, yaşanan bu sorun nedeniyle gündemde yer alıyor." dedi.

İran'ın Suudi Arabistan ile kardeşçe ilişkileri yürütme konusunda kararlı olduğunu belirten Erakçi, "Tahran-Riyad ilişkilerinin zedelenmesine izin vermeyiz'' açıklamasını yaptı.

Bakan Erakçi, İran'ın dış politikada birinci önceliğinin komşular olduğunu belirterek, ''Suudi Arabistan'ın bu politikada çok önemli bir yeri var.'' diye konuştu.