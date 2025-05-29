Erdoğan Azerbaycan dönüşünde İran hakkında ne dedi?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Zengezur Geçişi'nin açılmasının Kafkasya'daki ulaşım ve enerji altyapısını da güçlendireceğini vurgulayarak İran'ın bu adımlara destek vermesini beklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu geçişin kısa sürede açılması Kafkasya'daki ulaşım ve enerji altyapısını da güçlendirecektir. Komşumuz İran'ın da bölgemizde huzura, barışa, kalkınmaya hizmet edecek bu adımlara destek vermesini bekliyoruz. Bu 'kazan-kazan' ikliminden onların da faydalanmasını, doğrusu isteriz. Atılan her adım, açılan her kapı, koridor, ekonomik kazanç sağlayacağı gibi, zamanla ülkeleri birbirine daha çok yakınlaştıracaktır." dedi.