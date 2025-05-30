Tahran’dan Avusturya’nın İran’ın nükleer programı iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avusturya'nın Anayasayı Koruma Federal Ofisi'nin raporunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bu iddiaların İran aleyhine medyada yeni gündem yaratmak amacıyla ortaya atıldığını aktaran Bekayi, bu asılsır iddiaların hiçbir inandırıcılığı bulunmadığını söyledi.

Bekayi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) üye olduğuna dikkat çekerek, İran'ın nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından en sıkı şekilde denetlendiğini kaydetti.

Avusturya iç istihbarat teşkilatını UAEA’yı itibarsızlaştırmakla suçlayan Bekayi, Avusturya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimin çeşitli kitle imha silahlarıyla donatılması konusunda sessiz kalmasını eleştirerek, ''Batı devletleri soykırımcı ve işgalci rejime verdikleri tam destekle, kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu'nun gerçekleşmesini engelliyor'' dedi.

Sözcü Bekayi, İran’ın Batı Asya’yı nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge yapma çabalarını desteklediğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Viyana hükümetinden, Avusturya'nın Anayasayı Koruma Federal Ofisi'nin İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki asılsız raporuyla ilgili resmi açıklama talep etti.

Avusturya iç istihbarat teşkilatının iddiasına göre, İran'ın nükleer silah geliştirme programı oldukça ilerlemiş durumda ve İran, nükleer başlıkları uzun mesafelere ulaştırabilecek balistik füzelerin artan bir cephaneliğine sahip.