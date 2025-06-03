İran'dan müzakerelere ilişkin B planı açıklaması

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin dış politika stratejilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, olası müzakere başarısızlığı ve Hirmend su hakkı konularına değindi.

Nükleer müzakereler konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muhacirani, “14. hükümetin başından bu yana, muhtemel tehditler karşısında çeşitli hazırlıklara başladık. Biz müzakereyi esas alan bir yaklaşım benimsiyoruz ve bu yaklaşımımız hem kamuoyuna açık hem de kapalı kapılar ardında aynıdır. Tüm senaryolar masadadır ve her ihtimale karşı belirli programlarımız mevcuttur. Hükümet olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, ancak hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedik” dedi.

Afganistan ile İran arasında uzun süredir gündemde olan Hirmend Nehri üzerindeki su hakkı meselesine ilişkin olarak da açıklama yapan Muhacirani, “Bu süreç halen devam ediyor. Enerji Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, İran’a su akışı gerçekleşmekte ve şu ana kadar tatmin edici bir miktarda su ülkeye ulaşmıştır. Biz diplomatik yolların her zaman sonuç vereceğine inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin durdurulma ihtimaliyle ilgili soruları da yanıtlayan hükümet sözcüsü, “Bugün müzakerelerin önündeki en büyük sorunlardan biri Amerika’nın çelişkili açıklamalarıdır. Buna rağmen, çok yüksek deneyime sahip diplomatlarımız ulusal çıkarları esas alarak süreci dikkatle yürütmektedir. Görüşmeler, ülkenin çıkarına olacak şekilde devam edecektir,” diye konuştu.