Erakçi: Lübnan ile ilişkileri karşılıklı saygı temelinde sürdürmeye kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Lübnan’a bir kez daha seyahat etme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Lübnanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğim” dedi.

Bu ziyaretin Kahire’ye yaptığı ziyaretin devamı niteliğinde ve bölgesel bir turun parçası olduğunu açıklayan Dışişleri Bakanı Erakçi, bugün Lübnan’da üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağını ifade etti.

İran ile Lübnan arasındaki ilişkilerin köklü, her zaman dostane ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu vurgulayan Erakçi, “Lübnan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü İran ve tüm bölge için son derece önemli. İran’ın geçmişte olduğu gibi şimdi de Siyonist rejimin işgalciliğine karşı Lübnan’ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Erakçi, “Bu, dost bir ülkenin Lübnan’daki dostlarına verdiği destek anlamına gelir; kesinlikle Lübnan’ın iç işlerine müdahale anlamına gelmez. Çünkü hiçbir ülkenin başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etme hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapacağını bildirdi.