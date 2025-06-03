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3 Haz 2025 09:24

Erakçi, Kahire’deki tarihi Han El-Halili bölgesini ziyaret etti (+foto)

Erakçi, Kahire’deki tarihi Han El-Halili bölgesini ziyaret etti (+foto)

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır ziyareti kapsamında Kahire’nin tarihi Han el-Halili çarşısı ve çevresindeki sokakları gezdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır ziyareti kapsamında Kahire’nin tarihi Han el-Halili çarşısı ve çevresindeki sokakları gezdi.

Erakçi, Kahire’deki tarihi Han El-Halili bölgesini ziyaret etti (+foto)

Erakçi bu ziyaret öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı yetkililerle birlikte Kahire’de bulunan Seyyid Hüseyin Camii’nde akşam namazını kıldı.

İran Dışişleri Bakanı, Salı akşamı Han el-Halili bölgesindeki geleneksel “Necip Mahfuz” restoranında, Mısır’ın eski dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye Amr Musa, Nebil Fehmi ve Muhammed el-Ourabi katıldı.

Erakçi bu görüşmeye dair sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Seyyid Hüseyin Camii’nde akşam namazını kıldım. Ardından Han el-Halili’nin tarihi atmosferinde, Necip Mahfuz restoranında değerli Mısırlı şahsiyetlerle, eski dışişleri bakanları Sayın Amr Musa, Nebil Fehmi ve Muhammed el-Ourabi ile akşam yemeği yedik. Oldukça verimli bir sohbet gerçekleştirdik.”
 

News ID 1927395

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