Erakçi, Kahire’deki tarihi Han El-Halili bölgesini ziyaret etti (+foto)

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır ziyareti kapsamında Kahire’nin tarihi Han el-Halili çarşısı ve çevresindeki sokakları gezdi.

Erakçi bu ziyaret öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı yetkililerle birlikte Kahire’de bulunan Seyyid Hüseyin Camii’nde akşam namazını kıldı.

İran Dışişleri Bakanı, Salı akşamı Han el-Halili bölgesindeki geleneksel “Necip Mahfuz” restoranında, Mısır’ın eski dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye Amr Musa, Nebil Fehmi ve Muhammed el-Ourabi katıldı.

Erakçi bu görüşmeye dair sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Seyyid Hüseyin Camii’nde akşam namazını kıldım. Ardından Han el-Halili’nin tarihi atmosferinde, Necip Mahfuz restoranında değerli Mısırlı şahsiyetlerle, eski dışişleri bakanları Sayın Amr Musa, Nebil Fehmi ve Muhammed el-Ourabi ile akşam yemeği yedik. Oldukça verimli bir sohbet gerçekleştirdik.”

