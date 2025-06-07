Türkiye Kuzey Irak’ta yeni bir üs kurdu 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Badinan bölgesinde yeni bir üs kurduğu açıklandı.
ABD merkezli Hristiyan Barış Timi (Christian Peacemaker Teams-CPT), Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarını sürdüren Türk ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Badinan bölgesinde yeni bir üs kurduğunu duyurdu.
PKK, 12 Mayıs'ta silahlı mücadeleye son verme ve kendisini feshetme kararı aldığını açıkladı.
Kürt medyasına göre, Türk ordusunun Zap ve Metina bölgelerindeki saldırıları yoğunlukla sürüyor.
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