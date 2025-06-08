Atina'nın Türkiye-Libya anlaşması endişesi büyüyor

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasının incelenip onaylanması için komisyon kurulmasına destek verdi. Bu hamle Atina’da endişelere yol açarken, Salih’in anlaşmayı savunduğu yorumları yapıldı.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı "Yorgo Kırbaki" kaleme aldığı makalede "Libya’nın doğusunu kontrol eden Halif Hafter’in Trablus hükümetinin Türkiye ile deniz yetki anlaşmasını onaylama ihtimali Atina’da endişe yaratıyor"görüşünü savundu.

Kırbaki'nin yazısı şu şekilde:

LİBYA’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile Trablus’ta konuşlu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmayı incelemek üzere bir komisyon oluşturmayı kararlaştırdığına ilişkin haberler, Atina’da büyük endişe yarattı.

Temsilciler Meclisi’nin sözkonusu anlaşmayı onaylaması olasılığından korkan Yunanistan, Meclis Başkanı Akile Salih ve özellikle de Libya’nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter’i böyle bir gelişmeden vazgeçirme yolları arıyor.

Kozunu kaybedecek

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki sahalarının belirlenmesine ilişkin imzalar atıldığında, hem Hafter hem de Salih bu anlaşmayı tanımadıklarını açıklamışlardı. O dönemde Hafter ve Salih’e açık destek veren Yunanistan, diğer iddialarının yanısıra “Temsilciler Meclisi tarafından onaylamadığından geçersizdir” diyerek anlaşmanın yok hükmünde olduğunu iddia etmişti. Anlaşmanın, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması Yunanistan’ın önemli bir “argümanını” kaybetmiş olacağı anlamına geliyor.

Bakan Mısır'a gitti

30 Eylül 2020’de Birleşmiş Milletler’e bildirilen Türkiye-Libya anlaşması, Doğu Akdeniz’deki Yunan-Kıbrıs Rum emellerini suya düşürmüştü. Türkiye-Libya anlaşmasına karşılık Yunanistan 6 Ağusto 2020’de Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma imzalamıştı. Türkiye ise anlaşmayı yok hükmünde saydığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, geçtiğimiz günlerde Kahire’ye giderek mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüştü. Atina’da, bu görüşmenin Mısır mahkemesinin, Sina çölünde faaliyetini 1.475 yıldır sürdüren Azize Katerina Ortodoks manastırının varlıklarının devlete devredilmesine ilişkin kararı üzerine gerçekleştirildiği açıklansa da, Türkiye-Libya anlaşmasının da gündeme geldiği öne sürüldü.

Yunanistan niye endişeli

- Yunan başkentinde, Halife Hafter’in ve Salih Akile’nin son dönemde Ankara ile iletişim kanalları kurmaya çalıştığına ilişkin haberler dikkat çekiyor. Hafter’in oğlu Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Halife Hafter’in, Nisan ayında Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ile görüşmesi, Atina için ayrı bir endişe kaynağı oldu. Yunan medyasında “Hafter ve Salih artık geçmişteki gibi sıkı Yunan dostu değiller” şeklinde yorumlar yapıldı.

- Yunanistan’ın Amerikan Chevron ile Girit’in güneyinde tek taraflı belirlediği 2 parselde hidrokarbon aranması için yaptığı anlaşma Türkiye-Libya mutabakatına göre Libya kıta sahanlığında gösterilen bazı bölgeleri kapsıyor. Atina, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin de her an Chevron anlaşmasına tepki göstermesinden kaygı duyuyor.