Ayetullah Sistani'den Lübnanlı çocuğa anlamlı hediye

Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin, Siyonist İsrail'in çağrı cihazı saldırısında yaralanan Lübnanlı bir çocuğa yüzük hediye ettiği belirtildi.

Irak medyasına göre, Ayetullah Sistani'nin Lübnan'la dayanışma kapsamında Hasan Zeynüddin'e verdiği anlamlı hediye sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ne olmuştu?

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde eşzamanlı olarak patlamıştı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.