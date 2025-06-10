İran ile Kuzey Kore karşı karşıya gelecek

Dünya Kupası'na planlanandan önce katılma hakkı kazanan İran Milli Futbol Takımı, elemelerin son turunda bugün Kuzey Kore’yi konuk edecek. Maç Tahran’daki Azadi Stadı'nda yerel saatle 19.30’da başlayacak.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında İran, Azadi Stadı'nda ağırladığı Özbekistan ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

İran, üst üste 4 olmak üzere 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.