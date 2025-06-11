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11 Haz 2025 21:40

Madleen'de alıkonulan Türk aktivist serbest bırakılacak

Madleen'de alıkonulan Türk aktivist serbest bırakılacak

Gazze'ye yardım taşırken İsrail ordusu tarafından alıkonulan kişiler arasında yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, yarın serbest bırakılacak.

Gazze'ye yardım taşırken İsrail ordusu tarafından alıkonulan kişiler arasında yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, yarın serbest bırakılacak.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Siyonist İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

News ID 1927621

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