  1. Türkiye
12 Haz 2025 15:50

İranlı komutan Türkiye Savunma Bakanı ile görüştü

İranlı komutan Türkiye Savunma Bakanı ile görüştü

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Heyderi, Endonezya'da düzenlenen Indo Defence 2025 Uluslararası Savunma Fuarı’nın açılış töreni sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Heyderi, Endonezya'nın Cakarta şehrindeki INDO Defence 2025 Fuarı’nın açılış töreni sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede, bölge güvenliğinin yabancıların müdahalesi olmaksızın sağlanması gerektiğine vurgu yaptılar.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı, İran’ın jeopolitik önemine dikkat çekerek, istikrarlı güvenliğin bağımsız ülkelerce sağlanmasının altını çizdi.

Tuğgeneral Heyderi ayrıca, Türkiye Millî Savunma Bakanı’nı İran’a resmî ziyarette bulunmaya davet etti.

News ID 1927637

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler