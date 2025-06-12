İranlı komutan Türkiye Savunma Bakanı ile görüştü

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Heyderi, Endonezya'nın Cakarta şehrindeki INDO Defence 2025 Fuarı’nın açılış töreni sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Taraflar bu görüşmede, bölge güvenliğinin yabancıların müdahalesi olmaksızın sağlanması gerektiğine vurgu yaptılar.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı, İran’ın jeopolitik önemine dikkat çekerek, istikrarlı güvenliğin bağımsız ülkelerce sağlanmasının altını çizdi.
Tuğgeneral Heyderi ayrıca, Türkiye Millî Savunma Bakanı’nı İran’a resmî ziyarette bulunmaya davet etti.
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