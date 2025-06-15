Çin: Çözüme ulaşma konusunda İran'ı destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran’ın, tüm tarafların meşru endişelerini diyalog ve müzakere yoluyla gideren bir çözüme ulaşma çabalarını desteklediğini bildirdi.

Bakanlık, İran nükleer meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini savunduklarını vurguladı.

Çin’in temsilcisi Li Song Perşembe günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer meselesine dair tek doğru çözüm yolunun siyasi ve diplomatik çabalar olduğunu vurgulamıştı.