Bayramov: Azerbaycan hava sahasnı İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı'nın APA'ya verdiği habere göre, telefon görüşmesinde İsrail'in İran topraklarına yönelik yaptıı saldırı ele aındı.

Erakçi konu hakkında Azerbaycanlı mevkidaşına bilgi verdi.

Bölgedeki durumun tırmanmasından endişe duyduğunu söyleyen Ceyhun Bayramov, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, diğer yetkililerin ve İran vatandaşlarının şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti.

Bayramov, nükleer tesisler etrafındaki mevcut durumun endişe verici olduğu aynı zamanda, herhangi bir ülkenin Azerbaycan topraklarını komşu ve dost İran da dahil olmak üzere üçüncü bir ülkeye karşı kullanmasının imkansız olduğu vurgulandı.

Bauramov, İran hava sahasının kapatılması göz önüne alındığında, çeşitli ülkelerin ve İran'ın temsilcilerinin Azerbaycan'ın kara sınırını kullanarak geçişine yönelik koşulların yaratıldığı bildirildi.