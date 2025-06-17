Çin'den İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki

El Cezire’ye göre, Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin gerilimi azaltmak için acilen harekete geçmesi gerekterek, Ortadoğu’daki durumun daha da kötüleşmesinin hiçbir tarafın yararına olmadığını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, “Tehdit ve baskı, Ortadoğu’daki durumu sakinleştirmez, aksine çatışmanın boyutunu genişletir” dedi.

Bakanlık ayrıca, İran ve İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluklarla temas halinde olduklarını ve vatandaşlarının hızlı tahliyesini organize ettiklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün düzenlenen haftalık basın toplantısında, İran’ın “egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali” ile “gerilimi tırmandıran ve çatışmayı genişleten eylemlere” karşı olduklarını ifade etti.

Siyonist rejim, Cuma günü İran’a yönelik saldırganlığının ardından havaalanlarını kapattı.

Çin Büyükelçiliği de bu sabah Çin vatandaşlarını güvenlik durumunun kötüleşebileceği konusunda uyardı.