Katar: İran ile Siyonist rejim arasındaki savaşı durdurmaya çalışıyoruz

El Cezire'nin haberine göreKatar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bugün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin İran saldırısına tepki gösterdi.

Ensari, "Bölge daha fazla kriz ve gerginliğe tahammül edemez. Bölge ülkeleri Washington ve Tahran arasında bir anlaşmaya varılması çabalarını destekliyor." dedi.

İsrail'in Güney Pars enerji sahasına yönelik saldırısını kınayan Ensari, "İran'daki enerji tesislerine saldırmaya karşı uyarıyoruz. İsrail'in düşüncesiz eyleminin petrol fiyatları üzerinde ciddi sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

Sözcü, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer tesislerin güvenliğini güçlendirmenin yolları konusunda istişare ettik. Nükleer tesisleri hedef almak bölgesel güvenlik için tehlikeli bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Katarlı yetkili, ülkesinin bölgedeki tehlikeli gerginliği durdurmak için devam eden çabalarına değinerek, Siyonist rejimin saldırılarını mümkün olan en kısa sürede durdurması gerektiğini vurguladı.

Ensari, "Çatışmayı durdurmak için tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla istişare ediyoruz. Washington'daki ortaklarımızla günlük olarak temas halindeyiz." diye konuştu.