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17 Haz 2025 16:59

İsrail'in Tahran saldırısında 9 Kızılay peroneli yaralandı

İsrail'in Tahran saldırısında 9 Kızılay peroneli yaralandı

İran Kızılayı, yardım çalışmaları yürüten 9 Kızılay personelinin yaralandığını bildirdi.

İran Kızılayı, yardım çalışmaları yürüten 9 Kızılay personelinin yaralandığını bildirdi.

Olayın Siyonist rejimin Tahran Büyükşehir 22. Bölge'ne yönelik düzenlediği vahşi saldırısı sonucu gerçekleştiği açıklandı.

News ID 1927894

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