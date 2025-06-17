İsrail'in Tahran saldırısında 9 Kızılay peroneli yaralandı

İran Kızılayı, yardım çalışmaları yürüten 9 Kızılay personelinin yaralandığını bildirdi.
Olayın Siyonist rejimin Tahran Büyükşehir 22. Bölge'ne yönelik düzenlediği vahşi saldırısı sonucu gerçekleştiği açıklandı.
İran Kızılayı, yardım çalışmaları yürüten 9 Kızılay personelinin yaralandığını bildirdi.
İran Kızılayı, yardım çalışmaları yürüten 9 Kızılay personelinin yaralandığını bildirdi.
Olayın Siyonist rejimin Tahran Büyükşehir 22. Bölge'ne yönelik düzenlediği vahşi saldırısı sonucu gerçekleştiği açıklandı.
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