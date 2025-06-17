İran'dan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne mektup: İsrail kınanmalı

İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben bir mektup gönderdi.

İsrail rejiminin İran topraklarına yönelik askeri saldırısının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Bahreyni, BM kurumdan acilen harekete geçip İsrail saldırısını kararlılıkla kınanmasını talep etti.

Mektupta, "Resmi rakamlara göre bu saldırılarda, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 224 masum sivilin şehit oldu. Bu saldırı eylemi bariz bir savaş suçudur." denildi.

Bahreyni, İran’ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirterek, İsrail'in askeri tehditlerine karşı koyulacağını vurguladı.