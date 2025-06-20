Siyonist maliye bakanı: İran’la savaşın maliyeti çok ağır

Arap medyasına göre Siyonist rejimin maliye bakanı Bezalel Smotrich, İran’la savaşın maliyetinin çok ağır olduğunu söyledi.

İran’a yapılan saldırılardan bir hafta sonra Siyonist bakan, “Şavaşın maliyeti ağır olduğu için Fars Körfezi’ne kıyısı olan zengin Arap ülkeleri, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ortak ekonomik projelere katılmalı.” dedi.

İsrail rejimi savunma füzelerinde ciddi bir stok sıkıntısı yaşıyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail rejimine karşı yürütülen "Gerçek Vaat 3" adlı operasyonun devam edeceğini bildirmişti.