İran'dan ABD ile İsrail’e ateşkes uyarısı

İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfakar'ın okuduğu mesajda, “Çaresiz durumda olan Siyonist rejim, katil Trump ve Netanyahu’nun boş iddialarıyla yalan söylemeye alışmıştır.

İran’ın hava sahasını insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlal eden saldırgan rejim bu sabahtan beri ülkenin bazı bölgelerine saldırı düzenlemiştir.

İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri, ABD'nin suçlu liderlerinin ve saldırgan Siyonist rejimin sahte garantilerine güvenmezken, herhangi bir düşman saldırısına istihbari ve operasyonel üstünlükle karşı koymaya hazırdır.

ABD ve Siyonist rejimi, İran’ın cesur savaşçılarının işgal altındaki toprakların kuzeyinden güneyine ve El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne kadar indirdiği ezici darbelerden ders çıkarmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde geniş hedefler belirleyerek daha da ezici bir yanıt alacaklardır” ifadelerine yer verildi.