Galibaf: İran'ın barışçıl nükleer programı daha hızlı ilerleyecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bu sabah Meclis’in açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD ve Siyonist rejimin, İran Silahlı Kuvvetleri’nin halkın yekvücut desteğiyle verdiği güçlü savunma karşısında, ilan ettikleri stratejik hedeflerine ulaşamadan saldırılarını durdurmak zorunda kaldığını belirterek, “Düşman, yalnızca zenginleştirmeyi durdurmak ve füze programını sınırlamak hedeflerine ulaşmakta başarısız olmadı; aynı zamanda ilk kez, sahte İsrail rejiminin askeri ve güvenlik altyapısı tahrip edildi, şehirlerinin tamamı güvensiz hale geldi, Demir Kubbe'nin dokunulmazlık efsanesi çöktü ve İran’ın son saldırılarında sergilenen saldırı gücü sayesinde, bu toprakların sakinleri artık asla rahat uyuyamayacak, yatırımcılar için güvenlik, gelecek için ise umut kalmayacaktır” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, “ABD de İran halkının direnişini görünce kendisini bu çıkmazdan kurtarmak için göstermelik bir saldırı düzenlemeye çalıştı; ancak İran’ın bölgedeki Amerikan askeri üslerinin komuta merkezine verdiği orantılı yanıtın ardından ateşkesi önerdi. Tüm bunlar, İran’ın hâlâ dünya enerji ekonomisine etkisi gibi tüm potansiyelini kullanmamış olmasına rağmen gerçekleşti” ifadesini kullandı.

Galibaf, İran Silahlı Kuvvetlerinin, hem ülke içindeki hem de dışındaki tüm İranlıların desteğiyle, Siyonist rejimi varoluş krizini hızlandırarak çaresiz bıraktığını ve Amerika’ya da İran’a saldırmanın pişmanlığını yaşattığını belirtti.

Meclis Başkanı Galibaf, “Bu stratejik kazanımların yanı sıra, İran’ın İsrail’e karşı düzenlediği füze saldırılarına İslam ümmetinin ve Müslüman devletlerin verdiği destek de, Siyonist rejime karşı İslam dünyası ve İran adına büyük bir kazanımdır” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyı kınamamasını eleştiren Galibaf, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun, nükleer tesislerin güvenliği sağlanana kadar Ajans ile işbirliğini askıya alacağını ve barışçıl nükleer programını daha da hızlandıracağını vurguladı.