Erdoğan'dan İran-İsrail ateşkesi değerlendirmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmaları değerlendirerek, "İsrail ile İran arasındaki en son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkündür." dedi.

"Ateşkesi memnuniyetle karşıladık"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgemiz savaşla yıkımla saldırganlıkla tehditler hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle dolu. Sayın Trump'ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Trump'ın çağrısına taraflar koşulsuz uymalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail-İran) Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Ortadoğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.