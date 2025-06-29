İran Genelkurmay Başkanı ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı telefonda görüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ile telefonda görüştü.

Haberde, görüşmede iki tarafın savunma alanındaki ikili ilişkileri gözden geçirdiği, bölgedeki gelişmeler ve bölgenin güvenlik ve istikrarını koruma yönündeki çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bu, Tümgeneral Musevi'nin İran Genelkurmay Başkanlığı görevine gelmesinden bu yana Suudi Savunma Bakanı ile yaptığı ilk telefon görüşmesidir.

Tümgeneral Musevi, 13 Haziran’da Siyonist rejimin düzenlediği saldırıda Şehit olan Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin ardından, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.