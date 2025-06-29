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29 Haz 2025 09:20

Tel Aviv: İran’ın verdiği bazı zararları henüz açıklamadık

Tel Aviv: İran’ın verdiği bazı zararları henüz açıklamadık

İsrail rejiminin Kanal 13 televizyonu, İran’ın füze saldırıları sonucu işgal altındaki topraklarda geniş çaplı can ve mal kayıplarının yaşandığını itiraf etti.

İsrail rejiminin Kanal 13 televizyonu, İran’ın füze saldırıları sonucu işgal altındaki topraklarda geniş çaplı can ve mal kayıplarının yaşandığını itiraf etti.

Habere göre, İran’ın saldırıları Siyonist rejimin ordusunun üslerinde ve stratejik tesislerinde büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, bu zararların çoğunun kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

Raporda, İran’ın hassas hedeflere yüksek isabet oranıyla saldırdığı ve Weizmann Araştırma Merkezi gibi bazı önemli noktalarda oluşan zararın açıkça görülebildiği, ancak diğer birçok tesisle ilgili sessizlik korunduğu ifade edildi.

Önceki raporlara göre, İran’ın “Gerçek Vaat 3” operasyonları sırasında 2305 bina yıkıldı ve 13 bin 197 sigorta başvurusu yapıldı.

News ID 1928272

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