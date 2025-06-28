İranlı şehitler anısına fotoğraf sergisi açıldı

Tahran'daki Teatr Şehr, Meydan-ı İnkılap, Şadman ve Tevhid metro istasyonlarında 12 günlük savaşta şehit düşenlerin anısına ''Hangi Günahtan Dolayı'' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında şehit düşen nükleer fizikçiler ve üst düzey askeri yetkililer için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tören İsrail saldırılarında şehit olan 60'tan fazla kişi için düzenlendi.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 627'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 870'e yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.